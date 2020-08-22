Российский фигурист Артем Ковалев, занимающийся в академии «Ангелы Плющенко» у тренера Александра Волкова, набрал лучшие баллы по результатам контрольных прокатов юниорской сборной в Новогорске.

Согласно данным портала «Спорт-Экспресс», Ковалев набрал 198,01 балла за обе программы: 68,08 за короткую программу, 129,93 балла за произвольную.

По итогам первого дня прокатов Ковалев шел на втором месте, но после произвольной программы вырвался на первую строчку. В произвольной программе Ковалев исполнил четверной сальхов, а также каскад из тройного акселя с тройным тулупом и сольный тройной аксель. В середине проката фигурист допустил падение с тройного флипа, но это не серьезно повлияло на итоговый результат

Напомним, Артем Ковалев занял восьмое место на юниорском первенстве России в сезоне-2019/20, а также взял серебро в финале Кубка России по юниорам.