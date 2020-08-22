Американская фигуристка, призер чемпионата четырех континентов Брэди Теннелл сменила тренера. Информацию об этом сообщает ESPN.

С нового сезона спортсменка будет тренироваться в «Колорадо Спрингс» у Тома Закрайчека. Ранее фигуристка занималась с Дениз Майерс и Джереми Алленом, они работают недалеко от Чикаго — в Баффало Гроув, штат Иллинойс.

Закрайчек отметил, что Теннелл работает над тройным акселем.

Известно, что Брэди Теннелл продолжит сотрудничество с французским хореографом Бенуа Ришо, этот специалист ставил ей произвольную программу последние три сезона, а в сезоне-2019/20 стал постановщиком обеих программ фигуристки.

В сезоне-2019/20 Брэди Теннелл стала бронзовым призером чемпионата четырех континентов, а также вышла в финал Гран-при и заняла в нем пятоеместо.