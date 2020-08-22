Женский футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал первую победу в истории клуба, обыграв в 5-м туре российской Суперлиги московское «Чертаново».

Игра прошла на стадионе «Смена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяек поля. В составе «Зенита» отличилась капитан Екатерина Сочнева, дубль на счету Ники Беловой.

На матче присутствовал форвард Сердар Азмун со своей мамой, тренеры Анатолий Давыдов и Дмитрий Радченко.

Благодаря этой победе футболистки «Зенита» смогли подняться на шестую строчку в турнирной таблице Суперлиги, теперь у подопечных Ольги Порядиной 4 очка. В первом туре «Зенит» уступил ЦСКА, затем набрал одно очко в матче со «Звездой-2005», а после этого уступил «Рязани-ВДВ» и «Локомотиву».