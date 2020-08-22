Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков объяснил, почему «Севилья» обыграла миланский «Интер» в финале Лиги Европы.

Слова Кержакова цитирует ТАСС. По мнению эксперта, испанцы выиграли за счет характера, мастерства и большого желания победить. «Интер» же, как считает Кержаков, не был похож на тот «Интер», который сумел проделать долгий путь к финалу.

«Может, как-то эмоционально перегорела команда, не знаю, с чем это связано. «Интер» много ошибался, а «Севилья» здорово играла с первой до последней минуты», — сказал Кержаков.

Напомним, «Севилья» обыграла «Интер» со счетом 3:2 и завоевала Кубок Лиги Европы. Решающим стал автогол форварда «Интера» Ромелу Лукаку во втором тайме.