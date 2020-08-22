Три российских биатлониста перешли в сборную Румынии по биатлону. Информацию об этом сообщили в Федерации биатлона Румынии.

Сообщается, что румынскими биатлонистами стали Анастасия Толмачева, Елена Чиркова и Анатолий Оськин.

Слова представителей сборной Румынии по биатлону приводит агентство ТАСС. «Они получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны», — сообщили в федерации.

Поскольку спортсмены не привлекались в сборную для участия в соревнованиях под эгидой IBU, поэтому для перехода биатлонистов в сборную другой страны не нужно было получать разрешение Союза биатлонистов России.

Елена Чиркова является двукратным бронзовым призером Универсиады 2019 года в Красноярске, Анастасия Толмачева два раза брала бронзу чемпионата России в 2017 году. Анатолий Оськин принимал участие в летнем чемпионате мира по биатлону в 2013 году.