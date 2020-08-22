В России за последние сутки был выявлен 4921 новый случай заражения коронавирусом. Официальная информация появилась на портале стопкоронавирус.рф.

По стране за все время пандемии было проведено 34,1 миллиона тестов, выявлено уже 951 897 заболевших. Выздоровели из них 767 477 человек, жертвами пандемии стали 16 310 человек.

За последние сутки от коронавируса умер 121 человек, полностью выздоровело 6147 человек.

Среди новых случаев 687 — в Москве, 183 человека заболели коронавирусом в Петербурге. В Московской области найдено еще 161 случаев, в Ростовской — 129 случаев.

Во всем мире количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на утро 22 августа составляет 22 954 471 человека. Лидер по числу заболевших — США (5,6 миллиона случаев), затем идет Бразилия — 3,5 миллиона случаев, в Бразилии зафиксировано 2,9 миллионов случаев.