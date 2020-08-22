Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил трансфер трех российских биатлонистов в сборную Румынии.

Слова Драчева цитирует агентство ТАСС. По мнению специалиста, никаких трудностей с переходом не было, поскольку эти спортсмены не входили в состав национальной команды России и не попадали даже в резерв.

«Так что не было смысла чинить преграды их переходу. Если люди хотят выступать, то пусть у них будет такая возможность», — отметил экс-глава СБР.

Напомним, в сборную Румынии ушли Анатолий Оськин, Анастасия Толмачева и Елена Чиркова. В Федерации биатлона Румынии подтвердили, что биатлонисты получили уже все необходимые документы для перехода, в том числе, и гражданство страны.