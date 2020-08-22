Российский защитник московского «Спартака» Илья Кутепов с большой долей вероятности покинет клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не видит Кутепова в нынешнем составе команды.

На данный момент у Кутепова есть предложение от турецкого «Сивасспора», также ожидается, что к борьбе за защитника может подключиться казанский «Рубин». Сам футболист не хочет уходить из «Спартака», однако он также не хотел бы сидеть на скамейке запасных, поэтому скорее всего покинет клуб.

Илье Кутепову сейчас 27 лет, он выступает за «Спартака» с 2012 года. В период с 2013 по 2017 год футболист выступал за фарм-клуб «Спартака».