Российская биатлонистка Кристина Резцова чаще других сдавала допинг-тесты за полтора месяца после возобновления допинг-тестирования.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

За период с момента окончания режима самоизоляции до конца июля Резцова трижды сдавала допинг-пробы. Две пробы сдала Екатерина Носкова, по одной пробе допинг-офицеры взяли у Валерии Васнецовой, Анастасией Егоровой, Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой.

С начала 2020 года сотрудники РУСАДА не тестировали следующих биатлонисток: Екатерину Глазырину, Светлану Миронову, Анастасию Поршневу, Викторию Сливко, Ирину Старых, Екатерину Юрлову-Перхт и Анастасию Халиуллину.