Российская биатлонистка Кристина Резцова чаще других сдавала допинг-тесты за полтора месяца после возобновления допинг-тестирования.
Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на РУСАДА.
За период с момента окончания режима самоизоляции до конца июля Резцова трижды сдавала допинг-пробы. Две пробы сдала Екатерина Носкова, по одной пробе допинг-офицеры взяли у Валерии Васнецовой, Анастасией Егоровой, Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой.
С начала 2020 года сотрудники РУСАДА не тестировали следующих биатлонисток: Екатерину Глазырину, Светлану Миронову, Анастасию Поршневу, Викторию Сливко, Ирину Старых, Екатерину Юрлову-Перхт и Анастасию Халиуллину.
Напомним, с 16 июня РУСАДА возобновило допинг-тестирование в обычном режиме после перерыва в 2,5 месяца из-за введения режима самоизоляции в большинстве регионов РФ.
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