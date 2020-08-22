Три фигуристки, выступающие в танцах на льду, поступили в ГИТИС на балетмейстерский факультет по специальности «Хореография фигурного катания».

В списках на поступление значатся фамилии российских фигуристок Софьи Шевченко и Софьи Кириченко, а также представляющей Грузию Марии Казаковой.

Софья Шевченко выступает в танцах на льду с Игорем Еременко, в 2019 году пара выиграла бронзу чемпионата мира среди юниоров. Софья Кириченко выступает в паре с Данилой Юдиным.

Мария Казакова представляет Грузию и выступает в паре с Георгием Ревией, в прошлом сезоне пара выиграла финал Гран-при среди юниоров и серебро юниорского чемпионата мира.

Отметим, все три спортсменки поступили на заочное отделение, курс заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Елены Чайковской.