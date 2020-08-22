Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сегодня, 22 августа, отмечает день рождения. Игроку исполнилось 32 года.

Футболист уже получил поздравления от клуба и от сборной. Пресс-служба национальной команды написала: «Капитан, лидер, бомбардир отмечает сегодня день рождения. Поздравляем и желаем могучего здоровья, голевых рекордов и много-много классных матчей. Vamos, Артём!».

Артем Дзюба является воспитанником «Спартака», он принадлежал этому клубу до 2015 года, несколько раз уходя в аренды — в «Томь» и «Ростов» (по два раза).

В 2015 году Артем Дзюба перешел в петербургский «Зенит», вместе с клубом форвард стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата страны в сезоне-2019/20 вместе с Сердаром Азмуном.