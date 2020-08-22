Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о возможном завершении карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

В своем телеграм-канале Губерниев задался вопросом, почему все возбуждаются, когда читают новости про Загитову. «Закончила? Не закончила…. Спортсмен, если есть возможность, всегда тянет таким с решением, вспомним Плющенко, Сотникову, других», — написал Губерниев, подчеркнув, что пока спортсмен не объявил о завершении карьеры, он находится на ставке в ЦСП, региональной ставке, а также пользуется поддержкой спонсоров.

«Получаешь деньжата-денежки, а они слаще пряника, милее девушки! Кто ищет ответа быть или не быть, плевал я на Гамлета, коль не умеет жить…», — заключил Губерниев.

Напомним, вчера, 21 августа, стало известно, что Алину Загитову пока не включили в список участников Кубка России по фигурному катанию, который является отбором на чемпионат России.