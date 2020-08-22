Бывшая российская фигуристка Полина Цурская вошла в тренерский штаб группы Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70».

Об этом сообщается в «Инстаграме» команды Тутберидзе. Также к числу тренеров группы присоединились Артемий Пунин и Георгий Похилюк.

«TeamTutberidze усилилась молодыми тренерами, нашими воспитанниками. Артемий Пунин, Полина Цурская, Георгий Похилюк», — написали в «Инстаграме» команды Тутберидзе.

Напомним, Полина Цурская завершила спортивную карьеру в прошлом году, сделав выбор в пользу получения образования.

С 2013 года по 2018 год Цурская тренировалась под руководством Этери Тутберидзе: фигуристка выиграла юношеские Олимпийские игры, финал юниорской серии Гран-при, трижды побеждала в финале Кубка России, брала бронзу на NHK Trophy. C 2018 по 2019 год Цурская тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.