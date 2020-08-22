Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко пояснила, почему олимпийскую чемпионку Алину Загитову пока не включили в списки участников Кубка России по фигурному катанию.

В интервью РИА Новости Гончаренко отметила, что на российских стартах административный ресурс может быть определяющим по отношению к Загитовой.

«В этом нет ничего зазорного. Это называется уважением, потому что мы очень хотим, чтобы девочки продолжали кататься», — отметила Гончаренко, подчеркнув, что Загитовой необходимо получить этапы Кубка России, но не распределяться случайным образом.

Напомним, вчера, 21 августа, вышло распределение по этапам Кубка России по фигурному катанию, которые являются отборочными на чемпионат России в Челябинске. Загитовой в списках на 5 этапов не оказалось.