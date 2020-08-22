Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о победе Вадима Немкова над Райаном Бейдером и завоевании титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Слова Шлеменко цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Немков теперь суперзвезда российских ММА? Нельзя так сразу говорить», — отметил специалист, подчеркнув, что сразу суперзвездой стать не получится.

По мнению Шлеменко, Немкову, как члену команды Федора Емельяненко Fedor Team, было очень важно победить Райана Бейдера.

«Здесь была история мести за Федора. И Вадим отомстил за него наилучшим образом. Благодаря имени Федора Емельяненко Вадим однозначно будет суперзвездой», — отметил Шлеменко, подчеркнув, что медийная раскрутка — это дело времени, а чемпионский пояс у Немкова уже есть.