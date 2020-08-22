Российская тяжелоатлетка, серебряный призер ОИ-2012 Татьяна Каширина в шестой раз в карьере выиграла чемпионат страны.

Турнир проходит в Грозном, Каширина участвовала в весовой категории «свыше 87 килограммов».

Сумма веса по итогам двух упражнений — 305 килограммов. В рывке Каширина подняла штангу весом 135 килограммов, в толчке — 170 кг. На втором месте расположилась Таисия Чижикова (общий результат 222 килограмма), на третьем месте — Виктория Орлова (218 килограммов)

Ранее Татьяна Каширина побеждала в чемпионате России с 2009 по 2011 год (весовая категория свыше 75 килограммов), в 2017 и 2018 годах штангистка побеждала в категории свыше 87 килограммов. Сейчас спортсменке 29 лет, она пять раз выигрывала чемпионат мира, с чемпионатов Европы привезла восемь золотых наград.