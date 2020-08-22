Петербургский «Зенит» продемонстрировал комплект формы, в котором команда сыграет сегодня, 22 августа, против «Тамбова» матч четвертого тура Российской Премьер-лиги.

Пресс-служба клуба объявила, что «зенитовцы» выйдут на матч в лазурной, домашней форме.

Игра «Зенит» — «Тамбов» пройдет в Петербурге на «Газпром-Арене», начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Игорь Панин (Дмитров). В роли его ассистентов выступят Дмитрий Чельцов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань); Резервный: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия).

«Зенит» является лидером турнирной таблицы, команда Сергея Семака еще не проигрывала в новом сезоне и взяла по три очка в матчах с «Ротором», «Ростовом» и ЦСКА. «Тамбов» пока имеет три очка в активе за победу над «Химками».