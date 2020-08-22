Российский полузащитник Далер Кузяев близок к переходу в испанский «Алавес». Информацию об этом сообщает комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

По данным Арустамяна, сейчас стороны ведут переговоры о подписании контракта, сам Кузяев находится в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Зенитом» закончился. «Алавес» предлагает Кузяеву соглашение на два года, а также уровень зарплаты ниже той, что была в «Зените».

«Вы наверняка читали, что хавбеком Зенита интересовались Марсель, Хоффенхайм, Валенсия и Бордо, но сейчас Далер близок к клубу поскромнее», — отмечает Арустамян в своем телеграм-канале. Как стало известно журналисту, у Кузяева есть варианты и в РПЛ: в переходе полузащитника заинтересованы «Краснодар» и «Спартак», однако сам футболист твердо решил попробовать свои силы в Европе.

Есть у Кузяева варианты и в России — его хотят заполучить Краснодар и Спартак и уже обозначили интерес игроку и его представителям. Уже несколько месяцев предлагает продлить контракт и Зенит. Но Далер давно хотел попробовать свои силы за рубежом и сейчас твёрдо хочет уехать в Ла Лигу.