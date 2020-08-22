Сегодня, 22 августа, в местечке Брентвуд (графство Эссекс, Великобритания) состоится вечер бокса, на котором пройдет бой российского тяжеловеса Александра Поветкина против британского боксера Диллиана Уайта.

Спортсмены будут биться за титул временного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC, а также разыграют между собой пояс WBC Diamond.

Также победитель боя Поветкин — Уайт получит право биться с британским боксером Тайсоном Фьюри за чемпионский пояс WBC, которым тот обладает.

Бесплатная прямая трансляция начнется здесь на телеканале РЕН-ТВ примерно в 00:00 по московскому времени. Ожидается, что Поветкин и Уайт выйдут на ринг около 00:15.

Последний бой Александр Поветкин провел в декабре 2019 года, поединок против Майкла Хантера завершился вничью.