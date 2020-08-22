Российский вратарь лиссабонской «Бенфики» Иван Злобин покинул клуб и перебрался в другую протугалькую команду — «Фамаликан».

Информация об этом сообщается на официальном сайте клуба, однако подробности сделки не оглашены.

Напомним, Иван Злобин — это воспитанник академии московского ЦСКА, который с 2015 года выступает в Португалии. Сначала вратарь пополнил состав клуба «Униан Лейрия», а через год его приобрела «Бенфика».

В составе клуба из Лиссабона Злобин стал обладателем Суперкубка Португалии, в сезоне-2019/29 Злобин принял участие в 7 матчах за «Бенфику» во всех турнирах, команда стала второй в чемпионате Португалии, уступив титул «Порту», а также проиграла в финале Кубка Португалии со счетом 1:2.