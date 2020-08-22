Петербургский СКА уступил магнитогорскому «Металлургу» на товарищеском предсезонном турнире в Казани TANECO Кубок чемпионов.

Игра прошла на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Металлурга».

В составе СКА отличился Владимир Ткачев, затем четыре шайбы забросила «Магнитка»: отличились Сергей Плотников, Харри Песонен, Артем Минулин и Богдан Потехин.

В третьем периоде СКА предпринял попытку отыграться, однако сумел забросить лишь две шайбы, авторами их стали Антон Бурдасов и Лукас Бенгтссон.

Отметим, на данный момент СКА имеет 2 очка и занимает третье место в турнирной таблице, однако еще не прошел матч «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Ранее СКА уступил «Ак Барсу» и победил «Салават Юлаев».