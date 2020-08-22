Российский тренер по фигурному катанию Сергей Розанов рассказал о работе с сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александром Плющенко.

В своем «Инстаграме» Розанов выложил несколько фотографий вместе с Плющенко-младшим.

«С солнечным мальчиком. Обаяние и остроумие этого талантливого мальчишки на очень высоком уровне», — написал Розанов, добавив, что у них впереди много работы, а результат не заставит себя долго ждать.

Также Розанов поблагодарил за доверие родителей юного фигуриста — Яну Рудковскую и Евгения Плющенко.

Напомним, Александру Плющенко 7 лет, он занимается в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется под руководством своего отца.

Ранее стало известно, что в академию Плющенко в качестве тренера пришли чемпион России 2003 года Александр Абт и олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Елена Ильиных.