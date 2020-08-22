Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин оценил выступление команды в матче против магнитогорского «Металлурга» и на турнире TANECO Кубок чемпионов.

СКА проиграл «Металлургу» со счетом 3:4. Слова Брагина цитирует пресс-служба казанского «Ак Барса», клуба-хозяина турнира.

По мнению Брагина, матч со стороны СКА получился нецельным: пропускали необязательные шайбы и получали удаления. Третий период, как считает тренер, получился неплохим, и команде не хватило совсем немного, чтобы перевести матч в овертайм.

«Будем работать, чтобы все 60 минут команда играла. Есть чувство усталости у игроков, поэтому цельности нет. Но с каждой игрой есть ощущение, что состояние ребят улучшается», — заявил Брагин.

Напомним, СКА сейчас занимает третье место в таблице: команда проиграла «Ак Барсу» и «Металлургу», но обыграла «Салават Юлаев».