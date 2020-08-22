В Екатеринбурге завершился матч между «Уралом» и «Краснодаром». Хозяева неожиданно оказались сильнее, победив «Краснодар» со счетом (1:0) в стартовом матче четвёртого тура РПЛ.

Единственный мяч на свой счёт записал недавно перешедший из «Рубина» Вячеслав Подберёзкин. Полузащитнику удался красивый удар после неудачного выноса Александра Мартыновича из штрафной.

Во втором тайме «Краснодар» остался в 9 полевых игроков. Центральный защитник Кайо получил вторую жёлтую карточку за фол против Андрея Панюкова. Чуть позже арбитр Евгений Турбин вынес и предупреждение главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

«Урал» после четырёх туров РПЛ набрал пять очков, в активе «Краснодара» остаётся шесть баллов. «Быки» проигрывают уже во второй — до этого уступили «Локомотиву» 0:1.