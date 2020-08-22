Форвард петербургского СКА Владимир Ткачёв объяснил поражение в игре с магнитогорским «Металлургом» (3:4) на предсезонном турнире в Казани.

«Мы проспали два периода, проснулись только в третьем, но было уже поздно. Почему мало забиваем в равных составах? Моменты у нас есть, наверное, пока не хватает хладнокровия», — цитирует Ткачева пресс-служба КХЛ.

Ткачев пояснил, что спокойно воспринял ротацию, восстановил силы и сумел забросить. Отметим, что Ткачев забил в первом периоде, а у «Металлурга» сумел отличиться бывший хоккеист СКА Сергей Плотников. Также у СКА забивали Антон Бурдасов и Лукас Бенгтссон.