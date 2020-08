View this post on Instagram

Сегодня сбегали с @kuklinmiha до озера Донгузорун-Кёль (2650м) и даже спустились к воде????????‍♀️ после узнали, что тут начинается пограничная зона с Грузией (нужны пропуска). Пограничников не встретили…фууух! Озеро красивое???? ❗️ Ледниковое озеро Донгуз-орун-кель (Донгуз-свинья, орун-загон, кель-озеро, озеро рядом со свиным загоном) образовалась от таяния ледников, расположенных на и под вершинами Донгуз-орун-баши (4450 м) и Накра-тау (4228 м). #kuklina #эльбрус #донгузорун