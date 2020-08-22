Биатлонистка сборной России Лариса Куклина рассказала, как на тренировке в Приэльбрусье (Кабардино-Балкариия) вместе с мужем чуть было не пересекла границу с Грузией.

«Сегодня сбегали с Михаилом Куклиным до озера Донгуз-орун-кёль (2650 м) и даже спустились к воде. Потом узнали, что тут начинается пограничная зона с Грузией (нужны пропуска). Пограничников не встретили… Фууух! Озеро красивое», — написала Куклина.

Куклина рассказала, что Ледниковое озеро Донгуз-орун-кель образовалось от таяния ледников, расположенных на и под вершинами Донгуз-орун=баши и Накра-тау.

Напомним, Куклина готовится к сезону отдельно от национальной команды. Июнь и июль биатлонистка провела на самостоятельных сборах под Петербургом в УТЦ «Кавголово», к сборной России Лариса планирует присоединиться не ранее сентября. Все самостоятельные сборы биатлонистка проводит со своим мужем и личным тренером Михаилом Куклиным.