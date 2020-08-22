Биатлонистка сборной России Лариса Куклина рассказала, как на тренировке в Приэльбрусье (Кабардино-Балкариия) вместе с мужем чуть было не пересекла границу с Грузией.
«Сегодня сбегали с Михаилом Куклиным до озера Донгуз-орун-кёль (2650 м) и даже спустились к воде. Потом узнали, что тут начинается пограничная зона с Грузией (нужны пропуска). Пограничников не встретили… Фууух! Озеро красивое», — написала Куклина.
Куклина рассказала, что Ледниковое озеро Донгуз-орун-кель образовалось от таяния ледников, расположенных на и под вершинами Донгуз-орун=баши и Накра-тау.
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Сегодня сбегали с @kuklinmiha до озера Донгузорун-Кёль (2650м) и даже спустились к воде????????♀️ после узнали, что тут начинается пограничная зона с Грузией (нужны пропуска). Пограничников не встретили…фууух! Озеро красивое???? ❗️ Ледниковое озеро Донгуз-орун-кель (Донгуз-свинья, орун-загон, кель-озеро, озеро рядом со свиным загоном) образовалась от таяния ледников, расположенных на и под вершинами Донгуз-орун-баши (4450 м) и Накра-тау (4228 м). #kuklina #эльбрус #донгузорун
Напомним, Куклина готовится к сезону отдельно от национальной команды. Июнь и июль биатлонистка провела на самостоятельных сборах под Петербургом в УТЦ «Кавголово», к сборной России Лариса планирует присоединиться не ранее сентября. Все самостоятельные сборы биатлонистка проводит со своим мужем и личным тренером Михаилом Куклиным.
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