Наставник петербургского СКА Валерий Брагин подвел итога матча с магнитогорским «Металлургом» (3:4) на предсезонном турнире в Казани.

Брагин отметил, что со стороны СКА матч не получился цельным, хотя третий период был неплохими. По словам Брагина, СКА имел отличные моменты при счете 3:4, чтобы перевести игру в овертайм.

«Пропустили необязательные голы — набросы, подставления. Надо чётче работать над этим. Будем работать над тем, чтобы смотрелись ровно весь матч», — приводит слова Брагина пресс-служба КХЛ.

Брагин пообещал, что на ближайшем домашнем турнир Мемориале Пучкова посмотрит вратаря Аскарова.

Напомним, новый сезон КХЛ 2020/2021 должен стартовать 2 сентября.