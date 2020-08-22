Левый защитник «Зенита» Данила Круговой сыграет в стартовом составе команды Сергея Семака в матче 4-го тура РПЛ против «Тамбова». Таково решение главного тренера: Семак решил предоставить игровую практику молодому новичку и одновременно дать паузу полузащитнику Магомеду Оздоеву. Напарником Вильмара Барриоса по центру полю станет Дуглас Сантос, который предыдущий матч с ЦСКА провел в центре обороны.

Вернувшийся после дисквалификации Ярослав Ракицкий сыграет в связке с Деяном Ловреном. Еще одним защитником будет Вячеслав Караваев. Группа атаки у «Зенита» прежняя — Малком и Дриусси действуют по всему фронту атаки. Дзюба и Азмун — выступают в центре нападения. В воротах — Михаил Кержаков.

Игра «Зенит» — «Тамбов» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча в 18:00 по московскому времени.