В Петербурге на «Газпром-Арене» прозвучал стартовый свисток арбитра Игоря Панина в матче «Зенита» и «Тамбова».

«Зенит» с капитанской повязкой вывел Артем Дзюба. По сравнению с матчем против ЦСКА у «Зенита» два изменения — в центр обороны возвращается Ярослав Ракицкий, а на левом фланге сыграет Данила Круговой. Дуглас Сантос будет играть в центре поля, а Магомед Оздоев остался на скамейке запасных.

В воротах Михаил Кержаков, в качестве правого защитника Вячеслав Караваев, а в центре поля — Вильмар Барриос. Четверка атакующих игроков осталась без изменений — Дриусси, Малком, Дзюба и Азмун.

У «Зенита» 9 очков в трех матчах. «Тамбов» имеет одну победу и три очка в трех играх.