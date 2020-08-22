Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин провел диагностику после повреждения, полученного в матче с «Зенитом». Как сообщает пресс-служба ЦСКА, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Российскому защитнику предстоит операция. О дальнейшем восстановлении футболиста и сроках возвращения в общую группу пресс-служба ЦСКА сообщит отдельно.

Напомним, что Набакин был заменен по ходу матча 3-го тура с «Зенитом». ЦСКА проиграл матч со счетом 1:2. В матче 4-го тура ЦСКА сыграет на своем поле против «Рубина».