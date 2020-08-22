Завершился матч 4-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Химками». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу грозненского клуба со счетом 2:1.

Счет открыл защитник Андрей Данилкин, поразивший воврота после подачи углового. По некоторым данным, автогол провел игрок «Ахмата» Александр Пуцко.

Во втором тайме «Химки» могли сделать 2:0, но Артем Полярус ударом с пенальти пробил мимо ворот.

Далее Кукуян назначил пенальти уже в ворота «Химок». Его точно реализовал нападающий Владимир Ильин. Буквально тут же потерявших самообладание подмосквичей добил гол Артема Тимофеева.

Под конец матча болельщики «Химок», недовольные неудачным стартом команды в РПЛ, кричали: «Уходи, Гунько». Фанаты не могут забыть скандальный уход из клуба Сергея Юран, на место которого пришел Гунько.