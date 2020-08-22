В Петербурге на «Газпром-Арене» завершился первый тайм матча 4-го тура «Зенит»-Тамбов». После стартовых 45 минут «Зенит» впереди со счетом 1:0.

Единственный мяч после красивого обводящего удара забил Дуглас Сантос. «Зенит» долгое время никак не мог поразить ворота пока это не сделал бразилец. Отметим, что год назад матч против «Тамбова» стал первым для Сантоса в футболке «Зенита».

У «Зенита» желтую карточку получил Себастьян Дриусси. На стадионе «Газпром-Арена» присутствуют почти 30 тысяч зрителей.