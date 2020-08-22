Хорватский защитник Деян Ловрен прокомментировал ход первого тайма 4-го тура РПЛ «Зенит»-«Тамбов». Зенит впереди после гола Дугласа Сантоса.

Ловрен, выступающий в центре обороны в паре с Ярославом Ракицким отметил сложность проходить столь массированную оборону гостевой команды.

«Тяжело играть против такой глубокой обороны. Мы нашли возможность, чтобы открыть счет нам нужно прибавлять, чтобы забивать больше», — отметил Ловрен в перерыве матча в эфире телекала «Матч Премьер».

«Зенит» в первых трех турах набрал максимум очков в РПЛ. У «Тамбова одна победа в трех матчах.