Фанатский вираж перед матчем 4-го тура РПЛ с «Тамбовом» вывесили баннер, посвященный бывшему защитнику клуба Александру Анюкову.

«Зенит» – твоя судьба!» – написано на баннере. Болельщики параллельной растянули изображение Анюкова с трофеем РПЛ в руках.

Болельщики также растянули на трибуне изображение Анюкова с трофеем в руках.

Ранее Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита». В мате с ЦСКА состоялся его дебют на тренерской скамейке.

Напомним, прошлый сезон Анюков провел в составе «Крыльев Советов». До этого футболист 14 лет выступал за «Зенит».