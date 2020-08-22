Фанатский вираж перед матчем 4-го тура РПЛ с «Тамбовом» вывесили баннер, посвященный бывшему защитнику клуба Александру Анюкову.
«Зенит» – твоя судьба!» – написано на баннере. Болельщики параллельной растянули изображение Анюкова с трофеем РПЛ в руках.
???????????? #ЗенитТамбов pic.twitter.com/xoYvOC9NtB
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 22, 2020
Болельщики также растянули на трибуне изображение Анюкова с трофеем в руках.
Ранее Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита». В мате с ЦСКА состоялся его дебют на тренерской скамейке.
Напомним, прошлый сезон Анюков провел в составе «Крыльев Советов». До этого футболист 14 лет выступал за «Зенит».
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