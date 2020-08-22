В игре четвертого тура РПЛ «Арсенал» взял вверх над «Динамо». Матч состоялся на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:0 в пользу «оружейников».

Счет 23-й минуте матча забил полузащитник Даниил Лесовой. Это случилось после того, как форвард Евгений Луценко прорвался в чужую штрафную на левом фланга атаки и, обыграв Евгеньева, дал пас на набегающего Лесового. На 74-й минуте бывший игрок «Зенита» оформил дубль, точно реализовав пенальти.

Победа позволила «Арсеналу» с четырьмя очками подняться на одиннадцатое место в таблице РПЛ. «Динамо» имеет семь очков и занимает третье место. Это первое поражение бело-голубых в сезоне.