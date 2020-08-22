В Петербурге на «Газпром-Арене» завершился матч 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Тамбовом». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 4:1.

«Зенит» долгое время не мог взломать глубокую оборону «Тамбова». В концовке первого тайма красивый удар удался Дугласу Сантосу, игравшему в этом матче в центре поля.

Во втором тайме быстрый гол удался Малкому, после чего «Зениту» стало играть проще. Далее отличился вышедший на замену Александр Ерохин после подачи с левого фланга Андрея Мостового. Четвертый мяч забил Сердар Азмун, реализовавший выход один на один после паса Ерохина. Гол престижа у «Тамбова» забил Кирилл Панченко.

«Зенит» с 12 очками после четырех матчей занимает первое место в РПЛ, опережая вторую строчку на 5 очков.