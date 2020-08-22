Сильнейшая российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира «Мастерс» в Нью-Йорк (США). Этот турнир должен был проходить в Цинциннати, но в этом сезоне его принимает Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса.

В матче первого круга 27-я ракетка планеты Александрова в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая занимает семндцатое место в рейтинге WTA.

Матч продолжался один час 39 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (8:6) в пользу россиянки. Последний раз теннисисты встречались в Санкт-Петербурге — в полуфинальном матче Ladies Trophy, в котором победу праздновала Рыбакина.