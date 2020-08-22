Московский «Спартак» переиграл саратовскую «Дельту» в полуфинальном матче Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу 2020 года. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

Счет открыл Фёдор Земсков, сыграв на опережение после розыгрыша аута Никитой Чайковским. Федор пробил в касание. Далее Чайковский отличился сам, сумев забить ударом от песка. Так «Спарак» повел со счетом 2:0 после первых двенадцати минут игры.

Во втором Андрей Новиков совершил индивидуальный проход вдоль линии штрафной «Дельты и нашёл момент для удара, сделав счет 3:0.

Следом «Спартаку» удалась отличная трехходовка. Котов отпасовал на Новикова, а тотм касание переадресовал снаряд в центр, где его уже ждал Макаров.

Гол престижа «Дельта» забила в ворота Пархоменоко лишь за секунду до финальной сирены — в свои ворота забил Шкарин.

«Спартак» впервые обыграл подопечных Эмиля Джабарова в рамках чемпионата России 2020 и второй год подряд вышел в финал национального чемпионата. Обе предыдущих игры в регулярке завершились победами саратовского клуба.