Главный тренер «Манчестер «Сити» Хосеп Гвардиола не стал заходить в раздевалку английского клуба после вылета от «Лиона» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом рассказал футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

По словам игрока, он сам не может отойти от всего этого — все, что там происходило…

«Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Что говорить, если и так все понятно?!Обидно за таких футболистов, как Давид Сильва и Клаудио Браво, которые провели свою последнюю игру за «Сити», — сказал Зинченко в Ютюб-канале своей жены.

«Манчестер Сити» уступил со счетом 1:3. В следующем раунде «Лион» не сумел совладать с «Баварией», проиграв команде со счетом 0:3.