Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги победного матча с «Тамбовом» (4:1). Наставник объяснил некоторые свои решения.

По словам Семака, отсутствие в основном составе Магомеда Оздоева объясняется предоставлением отдых для игрока. Семак пояснил, что тренерский штаб будет выборочно проводить ротацию, исходя из состояния опорных полузащитников команды, на которых ложится большая нагрузка.

Также Семак оценит игру Данилы Кругового, который провел первый матч за «Зенит» в стартовом составе и поздравил с дебютом в основе.

«Я доволен, хорошо сегодня сыграл. Непросто было играть, какие-то нюансы и взаимодействия еще нужно наигрывать. Но, в целом, очень хороший матч», — сказал Семак после матча.

Голы в составе «Зенита» забивали Дуглас Сантос, Малком, Ерохин и Азмун.