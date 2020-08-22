Защитник «Зенита» Данила Круговой в матче с 4-го тура РПЛ с «Тамбовом» (4:1) впервые вышел в стартовом составе и провел весь матч на позиции левого защитника.

По словам Кругового, это прикольно — провести полноценный матч за «Зенит».

«И даже волнительно не было, может быть, был небольшой мандраж, но после первого касания мяча стало легче и, мне кажется, я получил удовольствие от футбола», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

Также Круговой отметил, что хотел бы вернуться к прежнему написанию своего имени на футболке — «Круг». Однако пока это сделать не разрешили, несмотря на то, что футболист просил два раза.