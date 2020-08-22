Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал свой первый мяч в футболке «Зенита». Бразилец открыл счет в концовке первого тайма матча с «Тамбовом» (4:1).

После матча Дуглас заметил, что невероятно счастлив.

«Я здесь уже год и всё это время искал возможность забить свой дебютный мяч, очень ждал этого. Знаю, что всему своё время — и сегодня моё время пришло», — цитирует Дугласа пресс-служба «Зенита».

Также Сантос отметил, что он не знает, что значит неудобная позиция и готов играть на всех позициях, куда его поставит тренер — готов к любому заданию Сергея Семака и его штаба. Дуглас хочет приносить максимум пользы команде и делать все, на что способен, чтобы «Зенит» побеждал и добивался своих целей.