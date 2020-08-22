Казанский «Рубин» вырвал победу у ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 пользу казанского клуба. Леонид Слуцкий обыгрывает свою бывшую команду.

Счет открыл Солтмурад Бакаев, реализовавший выход один на один с Акинфеевым в первом тайме на 37-й минуте. Уже через две минут выстрел Николы Влашича позволил ЦСКА сравнять счет.

В концовке ЦСКА мог вырвать победу, но новичок клуба Гайчне реализовав выгодный момент. В отчетной атаке удар с левой ноги Дениса Макарова принес «Рубину» победу.

Напомним, что в предыдущем туре «Рубин» в концовке проиграл «Сочи» после гола в добавленное время.