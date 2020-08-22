«Зенит» объявил о подписании контракта с нападающим Александром Еловских. Футболист будет выступать за «Зенит-2» в чемпионате ПФЛ и заявлен под 90-м номером. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

Еловских поблагодарил всех, кто поспособствовал моему возвращение и снова рад оказаться дома.

«Эмоции сейчас просто переполняют. Активно тренируюсь. Хочу помочь команде скорее добиться результата. Пользуясь случаем, прошу всех наших болельщиков поддержать нас в ближайшем матче с «Родиной». Нам нужна ваша поддержка. Наше имя — «Зенит»!, — приводит слова Еловских официальный сайт «Зенита».

Воспитанник петербургского футбола присоединился в молодежный состав «Зенита» в сезоне 16/17 и провел за молодежную команду клуба 13 матчей и забил шесть мячей. Далее Еловских провел сезон за «Зенит»-2 в ФНЛ.