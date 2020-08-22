Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вышел на замену во втором тайме матча с «Тамбовом» (4:1). Его голевой навес на Александра Ерохина позволил «Зениту» забить третий гол в матче.

Мостовой отметил, что когда команда ведет в счете, входить в игру легче всего, поэтому футболист без проблем в нее вошел.

«Хорошо, что помог результативным действием. Очень рад этому», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Мостовой отметил, что играл не так много, поэтому не может оценить жесткий график команды. «Зенит» предстоит провести два матча за 8 дней — команда Семака сыграет в Москве против «Динамо» и «Локомотива».