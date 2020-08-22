Норвежский лыжник Йоханнесу Клэбо получил медаль и Малый хрустальный глобус за победу в спринтерском зачете Кубка мира прошлого сезона. Клэбо уверен, что должен был выигрывать другой глобус.

По словам Клэбо, медаль и Малый глобус – это подтверждение первого места в спринтерском зачете.

Немного жаль, нам должен был достаться тот, что чуть побольше, но он, к сожалению, заблудился в России. Это мы должны попробовать изменить в следующем году. Думаю, его туда просто отправили по ошибке, и он придет по адресу будущей зимой. Думаю, это цель», — сказал Клэбо в инстаграме сборной Норвегии по лыжам.

Напомним, что Большой хрустальный глобус в прошлом сезоне достался россиянину Александру Большунову, а Клэбо стал вторым.