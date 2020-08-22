«Сочи» победил в игре четвертого тура Российской Премьер-Лиги волгоградский «Ротор» со счетом 2:1. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Дубль оформил полузащитник Никита Бурмистров. Сперва он забил на 21-й минуте, удачно сыграв после розыгрыша стандарта. А дальше отметился победным мячом после паса Жоазинью. До этого форвард Камиль Муллин сравнял счет.

«Сочи» в четырех матчах набрал восемь очков и вышел на чистое второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» остался на последнем, 16-м месте.

«Зенит» продолжает лидировать с 12 очками.