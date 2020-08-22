Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз перешел из «Сочи» в «Ростов». Донской клуб уже заявил форварда под 99-м номером. В обратном направлении в южный клуб отправится Ивелин Попов.

В нынешнем сезоне Полоз сыграл три матча за «Сочи» и забил один гол. Ранее 29-летний нападающий уже играл за «Ростов», проведя в этом клубе пять лет — с 2012 по 2017 год.

В сезоне 2017/2018 Полоз провел сезон в составе «Зенита», который тренировал Роберто Манчини.

Ранее «Ростов» намекал на возвращение Полоза в свой клуб в твиттере.