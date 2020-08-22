«Зенит» разгромил «Тамбов со счетом 4:1 в четвертом туре РПЛ. СКА уступил «Металлургу на турнире в Казани, — эти и другие новости субботы на Nevasport.

«Зенит» разгромил «Тамбов» и оторвался от 2-го места на 5 очков

В Петербурге на «Газпром-Арене» завершился матч 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Тамбовом». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 4:1. «Зенит» долгое время не мог взломать глубокую оборону «Тамбова». В концовке первого тайма красивый удар удался Дугласу Сантосу, игравшему в этом матче в центре поля. Во втором тайме быстрый гол удался Малкому, после чего «Зениту» стало играть проще. Далее отличился вышедший на замену Александр Ерохин после подачи с левого фланга Андрея Мостового. Четвертый мяч забил Сердар Азмун, реализовавший выход один на один после паса Ерохина. Гол престижа у «Тамбова» забил Кирилл Панченко.

Александрова переиграла Рыбакину на старте «Мастерса» в Нью-Йорке

Сильнейшая российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира «Мастерс» в Нью-Йорк (США). В матче первого круга 27-я ракетка планеты Александрова в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая занимает семндцатое место в рейтинге WTA. Матч продолжался один час 39 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (8:6) в пользу россиянки.

СКА проиграл магнитогорскому «Металлургу» на товарищеском турнире в Казани

Петербургский СКА уступил магнитогорскому «Металлургу» на товарищеском предсезонном турнире в Казани TANECO Кубок чемпионов. Игра прошла на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Металлурга». В составе СКА отличился Владимир Ткачев, затем четыре шайбы забросила «Магнитка»: отличились Сергей Плотников, Харри Песонен, Артем Минулин и Богдан Потехин.

Злобин покинул «Бенфику» и перешел в «Фамаликан»

Российский вратарь лиссабонской «Бенфики» Иван Злобин покинул клуб и перебрался в другую протугалькую команду — «Фамаликан». Информация об этом сообщается на официальном сайте клуба, однако подробности сделки не оглашены. Напомним, Иван Злобин — это воспитанник академии московского ЦСКА, который с 2015 года выступает в Португалии. Сначала вратарь пополнил состав клуба «Униан Лейрия», а через год его приобрела «Бенфика».

Полоз вернулся в «Ростов». Игрок уже заявлен за новый клуб в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз перешел из «Сочи» в «Ростов». Донской клуб уже заявил форварда под 99-м номером. В обратном направлении в южный клуб отправится Ивелин Попов. В нынешнем сезоне Полоз сыграл три матча за «Сочи» и забил один гол. Ранее 29-летний нападающий уже играл за «Ростов», проведя в этом клубе пять лет — с 2012 по 2017 год.