В главном поединке вечера в «Бойцовском саду» в Брентвуде россиянин Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом, завоевав титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул WBC Diamond.

Бой завершился в пятом раунде после того, как Поветкин нокаутировал британского боксера. При этом в четвертом раунде россиянин выдержал два нокдауна.

После этого поединка на счету Поветкина 36 побед, 25 из которых — нокаутом, и два поражения. Диллиан Уайт проиграл второй бой из 29.

Благодаря победе Александр Поветкин получил право сразиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Кроме того, в рамках боксерского вечера абсолютная чемпионка мира в легком весе Кэти Тэйлор победила в реванше Делфин Персон, а поединок между Джеком Кулленом и Заком Челли завершился вничью.